В Житомирской области школьный автобус с 18 детьми и скорая помощь застряли в снежном заносе

Помогали вытаскивать автомобили спасатели и работники местного предприятия.
В Житомирской области школьный автобус и автомобиль скорой помощи застряли в снежных заносах. Вытаскивали их спасатели.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
31 января около 17:00 водителя школьного автобуса снесло с дороги между селами Михайловка и Липно Любарской территориальной громады. В салоне транспортного средства в момент произошедшего находились 18 детей и двое взрослых. Вытаскивать автобус приехали спасатели, которые впоследствии еще около 800 метров тянули его на основную дорогу.
Уже сегодня, 1 февраля, в Коростенском районе в снежном заносе застряла скорая, которая ехала на вызов в поселок Павловичи. Помогать медикам приехал трактор местного сельхозпредприятия.
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