В Житомирской области школьный автобус слетел с дороги: видео

Полицию заявления об аварии не получали.

В Житомирской области школьный автобус оказался в кювете.

Видео попало в соцсети, рассказали в ТСН.Ранок 26 ноября.

Автобус, развозивший учеников из школы в райцентре в окрестные деревни, слетел с дороги. На видео видно, как школьники стоят на обочине. Тем временем грузовик вытаскивает автобус из кювета.

В полиции говорят, что информация о ДТП со школьным автобусом в них не поступала. Впрочем, из-за распространенного видео в Сети уже начали расследование.

В Житомирской области школьный автобус въехал в кювет

Как сообщалось, в Коростене в Житомирской области очевидцы сняли на дороге два опрокинутых микроавтобуса. В полиции говорят, что водитель одного из бусов выехал на встречную полосу. Там он не разминулся с другим микроавтобусом. Удар был настолько сильным, что оба транспортных средства перевернулись.

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