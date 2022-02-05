В Житомирской области скорая застряла в снегу: фельдшер пешком пошел к больному

В Житомирской области скорая застряла в снегу: фельдшер пешком пошел к больному

Спасатели достали автомобиль.

В Житомирской области автомобиль скорой помощи застрял в снегу, фельдшер пешком пошел к больному.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Отмечается, что инцидент произошел 4 февраля в пгт Емильчино Новоград-Волынского района. Спасателям пришлось доставать из снежного заноса автомобиль.

Экипаж направлялся по населенному пункту к больному. Впрочем, автомобиль застрял на обочине в снегу. Фельдшер пошел оказывать медицинскую помощь хорому, а водитель пытался самостоятельно выбраться из снежной "ловушки".

"Все его попытки оказались напрасными. Бойцы ГСЧС с помощью троса отбуксировали скорую с заснеженной обочины дороги, после чего водитель автомобиля смог самостоятельно продолжить движение", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области школьный автобус и автомобиль скорой помощи застряли в снежных заносах. Вытаскивали их спасатели. В салоне транспортного средства в момент произошедшего находились 18 детей и двое взрослых. Вытаскивать автобус приехали спасатели, которые впоследствии еще около 800 метров тянули его на основную дорогу.

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