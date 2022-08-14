В Житомирской области ссора между односельчанами закончилась огнестрельным ранением и самоубийством (фото)

В селе Старый Солотвин между односельчанами произошел конфликт. Выяснение отношений закончилось огнестрельным ранением одного и самоубийством другого мужчины.

Продолжается выяснение всех событий происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

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"В Бердичевский райотдел полиции поступило сообщение о выстрелах в частном домовладении в с. Старом Солотвине. На место происшествия выехали полицейские сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа райотдела. Предварительно, несколькими часами ранее между двумя односельчанами возник конфликт в магазине. Впоследствии 54-летний участник событий проезжал на подводе мимо двора своего оппонента. Между ними снова возникла словесная перепалка, во время которой 52-летний хозяин подворья пошел за дом, откуда внезапно раздался выстрел. Старший из мужчин получил огнестрельное ранение живота. Его доставили в Бердичевскую районную больницу", — говорится в сообщении.

Тем временем другой мужчина закрылся в собственном доме и совершил самоубийство с помощью охотничьего гладкоствольного ружья.

Фото: ГУНП в Житомирской области

В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств происшествия в рамках досудебных расследований, начатых по ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 15 (Покушение на уголовное правонарушение) ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ранее стало известно, что в Житомире муж посреди улицы зарезал свою супругу.

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