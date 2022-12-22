В Житомирской области столкнулись автомобиль и маршрутка: первые подробности смертного ДТП (фото)

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и маршрутного автобуса произошло недалеко от пгт. Новогуйвинского Житомирского района. От полученных травм погиб водитель легковушки, четверо пассажиров автобуса с телесными повреждениями доставлены в медицинские учреждения.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

"Водитель автомобиля Volkswagen Caddy, 61-летний житомирянин, двигаясь в направлении областного центра, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным автобусом под управлением 63-летнего жителя г. Житомира. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Трое пассажирок автобуса разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения Житомира. Еще один пассажир автобуса, 47-летний житомирянин, был доставлен в больницу для медицинского обследования, ему назначили амбулаторное лечение", — сообщили детали аварии в полиции.

Фото: ГУНП в Житомирской области

В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, в Киевской области в городе Обухов водитель Mercedes насмерть сбил 34-летнюю женщину. Местная жительница бежала через дорогу во тьме, еще и в неустановленном месте.

На Прикарпатье в ДТП пострадали 14 человек

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