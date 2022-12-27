В Житомирской области столкнулись два микроавтобуса, есть жертвы: кадры с места ДТП

В Коростенском районе Житомирщины произошло ДТП – столкнулись два микроавтобуса. В результате три человека погибли, шестеро травмированы.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что на трассе "Киев-Ковель" 45-летний водитель Volkswagen, направляясь в сторону Ровенской области, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Trafic, под управлением 31-летнего жителя Ровенской области, который двигался в направлении г. Киева.

Фото: ГУНП в Житомирской области

"Двое пассажиров Volkswagen от полученных травм погибли на месте. Водитель с травмами был доставлен в больницу. К сожалению, он умер. Еще двое пассажиров этого же автомобиля получили травмы и были доставлены в местную больницу", — говорится в сообщении полиции. .

Также травмы получили четверо пассажиров Renault Trafic. Всех их госпитализировали. Зафиксированы все обстоятельства ДТП. Следствие продолжается.

Напомним, в Киевской области в городе Обухов водитель Mercedes насмерть сбил 34-летнюю женщину. Местная жительница бежала через дорогу во тьме, еще и в неустановленном месте.

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