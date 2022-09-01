В Житомирской области столкнулись легковушка с грузовиком: один из водителей умер на месте

В результате ДТП погиб один из водителей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ", 73-летний киевлянин, двигаясь в направлении пгт Черняхова, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "ЗИЛ" под управлением 29-летнего жителя г. Житомира", — говорится в сообщении.

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В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия, травмы получила пассажирка автомобиля, 66-летняя жительница Киевской области. Женщину доставили в реанимационное отделение Житомирской областной больницы.

В рамках досудебного расследования по ч. 2 ст. 286 УК: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины, повлекшие смертельное ДТП.

Ранее стало известно, что неподалеку от Хмельницкого в результате столкновения "ВАЗ-2101" с KIA Sorento погибли три человека.

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