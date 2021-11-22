В Житомирской области столкнулись легковушки: пять человек оказались в больнице

Состояние трех – тяжелое.
На автодороге Бердичев-Хмельник в Житомирской области произошло ДТП: лбом в лоб столкнулись две легковушки.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 22 ноября.
Отмечается, что иномарка вылетела на встречную полосу, а там вогналась в ВАЗ. Травмы получили пять человек: оба водителя и их пассажирки оказались в больнице.
Медики говорят у всех пятерых сложные политравмы, а трое из них тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь потерпевших.
Как сообщалось, в Кривом Роге произошла авария: грузовик смял "ЗАЗ". Водитель легковушки погиб, пассажирка получила травмы. Водитель грузовика не пострадал. Он был под хмельком, говорят очевидцы. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии. В частности, кто позволил водителю в таком состоянии отправиться в рейс. Грузовик участвовал в ремонте автодорог.
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