В Житомирской области столкнулись легковушки: пять человек оказались в больнице

В Житомирской области столкнулись легковушки: пять человек оказались в больнице

Состояние трех – тяжелое.

На автодороге Бердичев-Хмельник в Житомирской области произошло ДТП: лбом в лоб столкнулись две легковушки.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 22 ноября.

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Отмечается, что иномарка вылетела на встречную полосу, а там вогналась в ВАЗ. Травмы получили пять человек: оба водителя и их пассажирки оказались в больнице.

Медики говорят у всех пятерых сложные политравмы, а трое из них тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь потерпевших.

Новости Житомирской области: медики борются за жизнь пятерых людей, пострадавших в ДТП

Как сообщалось, в Кривом Роге произошла авария: грузовик смял "ЗАЗ". Водитель легковушки погиб, пассажирка получила травмы. Водитель грузовика не пострадал. Он был под хмельком, говорят очевидцы. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии. В частности, кто позволил водителю в таком состоянии отправиться в рейс. Грузовик участвовал в ремонте автодорог.

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