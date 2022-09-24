В Житомирской области суд вынес приговор мужчине, который убивал и ел собак

Коростышевский районный суд Житомирской области вынес приговор по делу мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с животными.

Обвиняемый был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Житомирской прокуратуре.

"Злоумышленник заманил в свой двор овчарку и еще одну бездомную собаку, и, применяя хозяйственные инструменты, в гаражном помещении с особой жестокостью убил их, расчленив на части, с целью приготовления для себя блюда", — говорится в сообщении ведомства.

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В суде злоумышленник свою вину признал, однако в содеянном не раскаялся.

Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что у обвиняемого есть определенные расстройства здоровья, однако они не влияют на контролирование им своих действий и несение ответственности за них, и являются вменяемыми.

В ходе досудебного расследования подозреваемый неоднократно нарушал требования меры пресечения – пребывание под круглосуточным домашним арестом, что вызвало опасения односельчан, в связи с чем ему изменена мера пресечения на содержание под стражей, последние три месяца – на пребывание под залогом.

Напомним, в Одессе сняли случай жестокого обращения с животным. Пожилая женщина избивала своего пса бойцовой породы поводком по морде.

В Украине с 8 августа 2021 года вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.

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