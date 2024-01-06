В Житомирской области судили бывшего военного, который передавал информацию о ВСУ российским террористам

В ходе заседания суда обвиняемый вину не признал.

В Житомирской области к 15 годам лишения свободы приговорили предателя, который передал информацию о перемещении и расположении подразделений ВСУ представителям террористической группировки "Вагнер".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Богунского райсуда Житомира.

В сообщении указывается, что обвиняемый, 1941 года, добровольно согласился сотрудничать с российской террористической группировкой и собирать для них необходимую информацию.

Фигурант дела отслеживал места дислокации и перемещения подразделений и военной техники ВСУ, фотографировал расположение стратегически важных объектов. С 22 сентября 2022 года по 21 февраля 2023-го он через социальные сети передавал информацию российским террористам.

"Суд пришел к выводу о доказательстве виновности мужчины и квалифицировал его умышленные действия по ст. 111 ч. 2 УК Украины, как государственная измена... путем перехода на сторону врага, в условиях военного положения, и назначил ему наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества… с лишением воинского звания – полковника", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве СБУ задержала бывшего чиновника, бывшего агента ФСБ, предлагавшего присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Николаеве предатель корректировал ракетные и дроновые удары по городу.

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