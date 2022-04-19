В Житомирской области священник церкви МП призвал поддержать оккупантов, которые "освобождают от нацистов"

В Житомирской области священник церкви МП призвал поддержать оккупантов, которые "освобождают от нацистов"

Священник публично призвал встать на сторону армии-захватчиков.

В Новограде-Волынском районе Житомирской области священника одного из храмов призвал поддержать в войне военнослужащих Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.

Отмечается, что публично священник отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины, призвал к поддержке решений и действий государства-агрессора России.

Установлено, что 64-летний настоятель церкви Московского патриархата в марте во время общения на улице с местными жителями давал им наставления по поводу того, как нужно воспринимать широкомасштабное вторжение российской армии на территорию Украины.

Священнослужитель пытался убедить общину в том, что власти Российской Федерации прислали свое войско, чтобы освободить украинцев от нацистов и бандеровцев, а также защитить русскоязычное население "братского народа".

"Батюшка"-коллаборант утверждал, что убивают мирных жителей и разрушают их дома и все вокруг не российские войска, а украинские Вооруженные силы", — говорится в сообщении.

Прихожане пожаловались на священника в правоохранительные органы. Там квалифицировали действия священнослужителя как коллаборационную деятельность.

Как сообщалось, на блокпоста в Житомирской области патрульные задержали подозреваемого в маршрутке. Пассажирка делала фотоблокпоста. Во время проверки в ее мобильном правоохранители обнаружили фото и видео укреплений, военных объектов и объектов, подвергшихся обстрелам армии Российской Федерации.

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