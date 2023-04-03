В Житомирской области священник УПЦ МП ударил по голове мальчика с флагом Украины (видео)

В Житомирской области произошел инцидент с участием священника Украинской православной церкви Московского патриархата. Как утверждают очевидцы, священнослужитель ударил по голове 10-летнего мальчика, а еще одного ребенка – толкнул.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

По имеющейся информации, инцидент произошел в городе Иршанск Житомирской области. На обнародованных кадрах видна толпа, собравшаяся вокруг московских священников. В толпе находились и дети.

В частности, виден мальчик с флагом Украины в руках. У священника произошла словесная перепалка с женщиной, после чего камера начала сильно трястись. Следующие кадры – мальчик с флагом уже держится за голову.

Далее на видео слышен крик женщины: "Это же дети! Ты ударил ребенка по голове! Прочь в Россию!"

Реакцией нападающего была улыбка на лице.

Напомним:

2 апреля в Свято-Покровском кафедральном соборе (Хмельницкий) произошел скандал с участием военнослужащего и священника, который, по словам депутата местного облсовета Виктора Бурлыка, набросился на военного, который поинтересовался у священнослужителя о том, сколько еще должно погибнуть людей, чтобы прихожане не ходили к московскому патриархату.

В Telegram-канале "Украинская православная церковь" сообщили впоследствии, что возле кафедрального собора Хмельницкого собралась толпа "после провокации, которую устроил местный чиновник".

Пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик отметила, что правоохранители начали расследование в отношении священника, применившего силу к военному в соборе.

Сегодня, 3 апреля, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что "государство должно управлять тем, что ему принадлежит", имея в виду Лавру.

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