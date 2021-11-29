В Житомирской области сын топором зарубил отца: как его наказали

В Житомирской области сын топором зарубил отца: как его наказали

Молодой человек пытался избежать ответственности за убийство.

В Житомирской области 28-летний сын топором убил отца. Молодой человек получил 8 лет заключения.

Об этом говорится в приговоре Богунского райсуда Житомира, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Также читайте Выбросила младенца в ведро с помоями: за убийство ребенка жительница Гадяча получила два года тюрьмы

В обвинении в умышленном убийстве указано, что 8 марта 2020 года около 5.00 в доме между сыном и отцом возник конфликт, в ходе которого сын взял в руки топор и 4 раза ударил отца по голове и шее. От полученных травм и кровотечения 49-летний мужчина скончался.

В суде обвиняемый рассказал, что накануне трагедии вернулся из Киева, где в то время проживал.

Впоследствии, по словам обвиняемого, он поехал на встречу с другом, где пил чай. Когда вернулся домой, отец был на кухне, они пообщались, поднялись к отцу в комнату на второй этаж, где смотрели на компьютере медитации. Затем сын пошел в свою комнату и через некоторое время уснул. Проснулся он от шума, а когда спустился на первый этаж, увидел отца в луже крови.

Однако суд отметил, что показания обвиняемого в чем-то не совпадают с показаниями его матери и других свидетелей.

Исследовав материалы дела, суд принял решение о признании обвиняемого виновным в умышленном убийстве отца и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Краматорске мужчина ножом в сердце убил мать. Тело женщины через 2 дня обнаружила невестка.

Читайте также: