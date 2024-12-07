В Житомирской области сын убил родную мать и даже не помнит за что

В день убийства мужчина находился в нетрезвом состоянии.

В Бердичеве 51-летний мужчина убил родную мать. В ходе судебного заседания он признал свою вину.

Об этом сообщили в областной прокуратуре Житомира.

По его свидетельствам, он и раньше мог ударить мать по голове, но она никогда не обращалась в полицию. В то же время, осужденный считает, что у них хорошие отношения.

"В день убийства мужчина выпил много алкоголя, поэтому не смог вспомнить, что привело к ссоре. Однако во время спора, в ярости, острым концом металлической части лопаты и другими предметами нанес матери более 40 ударов. От травм 71-летняя женщина умерла ", – говорится в сообщении ведомства.

Во время судебного заседания в совершенном обидчик раскаялся.

При публичном обвинении прокурор Бердичевской окружной прокуратуры местный житель признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы.

Напомним, во Львовской области во время ссоры мужчина отрезал голову своему соседу.

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