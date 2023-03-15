В Житомирской области троим путинистам сообщили о подозрении: славили РФ и оправдывали ее действия

Трем жителям Житомирской области, сторонникам "русского мира", сообщили о подозрении. Двое жителей Коростенского и Житомирского районов и житомирянин поддерживали действия страны-агрессорки в Украине.

Об этом "Общественному" рассказала пресс-офицер СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

Так, один подозреваемый, житель села Гладковичи Коростенского района, в целом славил Российскую Федерацию и ее руководство в полномасштабном вторжении в Украину. В частности, однажды в сельском хлебном магазине он призвал местных жителей и других покупателей поддерживать оккупантов. Мол, "только Россия наведет порядок и установит мир в Украине".

"Когда же убедить присутствующих не удалось, агитатор привел свой последний "аргумент", что там, где рашисты "бомбили украинцев – мало бомбили, нужно больше", — рассказала Ирина Мартынюк.

Подобные кремлевские нарративы распространял и проживающий в Житомире уроженец Донецка. В сквере разнорабочий заявлял всем присутствующим, что это якобы "украинские власти и ВСУ пришли в российский город Донецк в 2014 году и развязали войну".

"Он вообще утверждал, что "украинской нации не существует: есть хохлы, а их нужно душить, убивать и уничтожать". Во время спора с окружающими мужчина уверял, что Житомир — это тоже часть российской империи, а затем призвал действующего президента России". Путина прийти на территорию Украины и уничтожить ее", – рассказала Ирина Мартынюк.

Также пропагандой занимался и уроженец Архангельской области, который в 1990-х переехал в одно из сел Житомирского района. Несмотря на долгое проживание в Украине, россиянин не изменил своего гражданства, а также не лишился своей "российско-имперской" идеологии.

"В разговорах со своими односельчанами мужчина утверждал, что "вскоре российские войска выгонят всю нацистскую власть, которая управляет Украиной". Также он увлекался политической верхушкой государства-агрессора и призвал убивать самих украинцев, потому что "все они – бандеровцы", — говорит Мартынюк.

Первым двум путинистам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Россиянина подозревают в — "в оправдывании, признании правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Пока досудебные расследования завершили, обвинительные акты направили в суд.

Напомним, правоохранители задержали 42-летнюю жительницу села Гусинка Купянского района Харьковщины. Женщина подозревается в причастности к помощи российским войскам. Злоумышленница также корректировала ракетные удары противника. Женщина передавала им данные по точности прилетов ракет по местам хранения боеприпасов ВСУ.

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