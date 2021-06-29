В Житомирской области у подростков в руках взорвался баллон с газом

В Житомирской области у подростков в руках взорвался баллон с газом

Ребят госпитализировали в больницу с ожогами.

В Житомирской области в селе Соболевке в результате взрыва баллона с газом пострадали двое подростков.

Также читайте В Кривом Роге мужчина купил дом со взрывным "сюрпризом"

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Происшествие произошло вчера, 28 июня, в селе Соболевка Брусиловского территориальной общины. В одном из домохозяйств, которое принадлежит 61-летней женщине в хозяйственной постройке произошел пожар. Его самостоятельно пытались потушить домочадцы.

Во время его тушения внук хозяйки дома, 15-летний киевлянин, и его товарищ, 13-летний местный житель, пытались вытащить из горящего помещения газовый баллон. В какой-то момент он взорвался

В результате оба подростка получили термические ожоги и были госпитализированы в специализированное отделение областной больницы.

Напомним, что в Польше в селе Соснов, у Щецина, 24-летний украинец на заказ поляка взорвал дом супругов, в то время праздновал свою свадьбу.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку