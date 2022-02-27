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В Житомирской области убили двух полицейских: первые подробности

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В Житомирской области убили двух полицейских: первые подробности

Фото: facebook.com/vinn.police

Неизвестные обстреляли автомобиль правоохранителей.

Ночью, 27 февраля, в Народицком обществе неизвестные обстреляли автомобиль местной полиции. Двоих полицейских убили, троих ранили.

Об этом рассказал  Суспільне руководитель Коростенской военной администрации Юрий Тарасюк.

По его словам, полицейские выехали на вызов по поводу сообщения о том, что в лесу у белорусской границы местные жители обнаружили неустановленных лиц, которые вели себя неадекватно.

При задержании эти люди открыли огонь по автомобилю полиции.

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