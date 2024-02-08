В Житомирской области в доме обнаружили семерых мертвых мужчин

В полиции уже назвали предварительную причину трагедии.

В селе Великие Низгорцы Семеновской громады местный житель в одном из домов обнаружил тела мужчин.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что семеро жителей Винницкой области приехали в дом, который мужчины снимали для проживания на период работы в одной из агрофирм.

Уже на следующее утро к местному жителя села обратилась жена одного из мужчин, который не выходил на связь.

Предварительная причина гибели мужчин – отравление угарным газом.

Следователи следственного управления полиции Житомирской области устанавливаются все обстоятельства в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Напомним, в Ивано-Франковской области от отравления угарным газом погибли две женщины – мать и ее дочь.

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