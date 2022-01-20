В Житомирской области в доме сгорели мать и 7-летняя дочь

В Житомирской области в доме сгорели мать и 7-летняя дочь

В доме произошел пожар.

В селе Большая Фосня Овручской территориальной общины Коростенского района в одноэтажном жилом доме произошел пожар. Спасатели обнаружили тела двух человек. Выяснилось, что погибли 32-летняя мать и 7-летняя дочь.

Об этом сообщили в ГСЧС Житомирской области.

Огнем охватило крышу дома по всей площади – 50 кв. м. Пламя распространилось на хозяйственное здание, расположенное рядом. Во время ликвидации пожара в доме обнаружены тела двух человек без признаков жизни – хозяйки и дочери.

Спасатели назвали предварительную причину трагедии – неосторожность во время курения. На месте происшествия работали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

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Напомним, в Черниговской области трое маленьких детей — 5-летние близнецы, мальчик с девочкой, 4-летний братик, и их 48-летняя бабушка сгорели в собственном доме. Трагедия произошла накануне в селе Браница. Пожар обнаружил хозяин, когда вернулся под вечер домой из заработков.