В Житомирской области в водоеме утонул 8-летний мальчик: подробности

В Житомирской области произошел трагический случай на воде.

В Житомирской области на водоеме утонул ребенок. Мальчик выбежал на тонкий лед.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Трагедия произошла вчера, 23 ноября в Емильчинской громаде Житомирской области. Возле местного водоема играли двое детей — мальчики 6 и 8 лет.

В какой-то момент старший мальчик вышел на тонкий лед и провалился. Младший побежал звать на помощь людей.

Через некоторое время тонущего мальчика достали из воды. Однако спасти его жизнь не удалось.

В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Известно, что в семье погибшего мальчика еще двое старших, совершеннолетних детей. В поле зрения социальных служб или в полицию семья не попадала.

Правоохранители призвали родителей быть ответственными и рассказывать детям о правилах безопасности на улице и дома.

Напомним, что российские кафиры обстреляли Вольнянскую больницу в Запорожской области. В результате взрыва погиб двухдневный младенец. Еще двоих медиков спасатели извлекли из-под завала, у одного из них ожоги 37% тела.

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