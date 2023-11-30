В Житомирской области в военной части обнаружили платы с золотом и серебром на 65 млн грн

Платы не состояли на учете воинской части.

В житомирской воинской части обнаружили платы с 28 килограммами золота и 60 килограммами серебра на 65 миллионов гривен. Имущество не состояло на учете воинской части.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

"Обнаружены и недопущены потери микросхем с содержанием драгоценных металлов в воинской части в Житомирской области. Во время проверки найдены блоки с неизвестным содержанием в двух гаражах на территории воинской части", — говорится в сообщении.

После осмотра выяснилось, что, согласно паспортным данным, в блоках — ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:

28 килограммов золота

60 килограммов серебра

590 граммов металлов платиновой группы

В ведомстве отметили, что эти платы почему-то не состояли на учете воинской части.

Сообщается, что обстоятельства, из-за которых драгоценное имущество исчезло из учета и почему сохранялось неучтенным, устанавливают.

"Найденные драгоценные платы (имущество) снова поставили на учет. Оценочная стоимость – 65,66 миллиона гривен. Материалы внутреннего аудита в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки действий командира части и привлечения его к ответственности", — отметили в Минобороны.

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