В Житомирской области во время пожара погибли мать и двое детей: детали трагедии (фото)

В Житомирской области во время тушения пожара в частном доме обнаружили тела женщины и двоих маленьких детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, пожар произошел этой ночью в частном жилом доме в селе Козеевка Житомирского района. Дом площадью 85 кв. м был полностью охвачен огнем.

«При ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тела 32-летней женщины и ее двоих детей (4 и 5 лет). Также в больницу был госпитализирован ее третий ребенок в возрасте 2 лет», — подчеркнули в ГСЧС.

Пожар был ликвидирован, но огнем дом был уничтожен полностью.

Во время тушения пожара в частном доме обнаружены тела женщины и двоих детей. / © ГСЧС в Житомирской области

Напомним, в Донецкой области российские войска обстреляли село Черкасское. Российский беспилотник влетел в дом. В результате обстрела погибли 32-летний мужчина и его 5-летний сын, а также двое их соседей.