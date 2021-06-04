В Житомирской области во время пожара погибли отец и сын: фото

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

В ночь на пятницу, 4 июня, в г. Коростень Житомирской области в частном жилом доме в результате пожара погиб отец с сыном. Сообщение о ЧП спасатели получили 00:39 ч.

Как рассказали в ГСЧС в Житомирской области, на место происшествия выехали два дежурных отделения пожарных.

"По прибытию в доме наблюдалось сильное задымленность. Во время тушения в доме были обнаружены тела двух мужчин — отца и сына, 1945 и 1981 г.р.", — сообщили в ГСЧС.

Кроме того, с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" госпитализировали в Коростенскую городскую больницу их знакомого, который заходил к ним в гости. Когда начался пожар, мужчина смог покинуть дом самостоятельно еще до прибытия спасателей, но потом все же обратился к ним за помощью, поскольку ему стало плохо.

"В 00:47 пожар был локализован и в 02:10 ликвидирован. В результате пожара уничтожен диван, повреждены домашние вещи в комнате. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении. Но окончательные обстоятельства выяснят специалисты", — сообщили пожарные.

Напомним, во Львовской области взорвался и загорелся частный дом.

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