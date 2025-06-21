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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
437
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В Житомирской области во время семейного отдыха погибла мать (фото)

31-летняя женщина погибла в результате взрыва гранаты в то время, когда отдыхали ее муж и ребенок.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
У водоема погибла женщина

У водоема погибла женщина

В Корнинской громаде во время отдыха семьи вблизи водоема произошла трагедия.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

По предварительной информации, 31-летняя женщина взяла в руки боеприпас и зашла в водоем.

«Прогремел взрыв, в результате которого женщина погибла. Ее 40-летний мужчина, 7-летняя дочь и другие люди не пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители провели обыск в подворье, которое несколько дней назад арендовал мужчина. Из трех тайников изъяли три гранаты и взрывчатые вещества, направленные на экспертные исследования.

Обнаруженная граната / © Национальная полиция Украины

Обнаруженная граната / © Национальная полиция Украины

Полицейские задержали мужчину и объявили ему о подозрении. Продолжается выяснение всех обстоятельств и событий происшествия. Фигуранту грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области женщина подорвала гранату во дворе соседей, в результате чего погиб ребенок.

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Дата публикации
Количество просмотров
437
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