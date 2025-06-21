- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 437
- Время на прочтение
- 1 мин
В Житомирской области во время семейного отдыха погибла мать (фото)
31-летняя женщина погибла в результате взрыва гранаты в то время, когда отдыхали ее муж и ребенок.
В Корнинской громаде во время отдыха семьи вблизи водоема произошла трагедия.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
По предварительной информации, 31-летняя женщина взяла в руки боеприпас и зашла в водоем.
«Прогремел взрыв, в результате которого женщина погибла. Ее 40-летний мужчина, 7-летняя дочь и другие люди не пострадали», — говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители провели обыск в подворье, которое несколько дней назад арендовал мужчина. Из трех тайников изъяли три гранаты и взрывчатые вещества, направленные на экспертные исследования.
Полицейские задержали мужчину и объявили ему о подозрении. Продолжается выяснение всех обстоятельств и событий происшествия. Фигуранту грозит до семи лет заключения.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области женщина подорвала гранату во дворе соседей, в результате чего погиб ребенок.