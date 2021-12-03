В Житомирской области водитель насмерть сбил переходящую дорогу женщину

Женщина получила смертельные травмы.
В селе Дениши Житомирского района микроавтобус "Рута" сбил переходящую дорогу женщину. Она скончалась на месте.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
58-летний водитель микроавтобуса "Рута", двигаясь в направлении села Михайловки, наехал на женщину, которая переходила дорогу.
В результате 47-летняя жительница Денишева погибла на месте. В полиции было открыто уголовное производство по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Херсоне, на перекрестке улиц Николаевского шоссе и Нестерова, водитель легковой машины сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.
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