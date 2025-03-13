В Житомирской области водитель погиб в двойном ДТП, которое он сам и устроил

Водитель выехал на встречную полосу движения.
На автодороге Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский произошло смертельное ДТП. Погиб водитель, устроивший аварию.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
"Водитель автомобиля BMW X5, 35-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автоцистерной DAF. После этого неуправляемый автомобиль влетел в грузовик Mercedes", — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель кроссовера погиб на месте происшествия.
В настоящее время продолжается установление всех причин и обстоятельств в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Напомним, на Закарпатье пьяный 16-летний парень на мотоцикле насмерть сбил человека.
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