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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Житомирской области водитель сбила двух подростков — один из них умер

В момент аварии парни пересекали проезжую часть с мотоциклом в руках.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте аварии

На месте аварии

На автодороге Киев-Чоп, близ села Садки Березовской громады, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW X5, 37-летняя жительница г. Киева, наехала на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть с мотоциклом в руках.

На месте аварии

На месте аварии

«В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получил 15-летний житель с. Ивановка. Его 16-летний односельчанин с телесными повреждениями был госпитализирован в травматологическое отделение областной детской больницы», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали водитель автомобиля. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе произошла массовая авария. Столкнулись пять автомобилей — получили травмы пять человек.

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