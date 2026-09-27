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- Украина
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В Житомирской области водитель сбила двух подростков — один из них умер
В момент аварии парни пересекали проезжую часть с мотоциклом в руках.
На автодороге Киев-Чоп, близ села Садки Березовской громады, произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW X5, 37-летняя жительница г. Киева, наехала на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть с мотоциклом в руках.
«В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получил 15-летний житель с. Ивановка. Его 16-летний односельчанин с телесными повреждениями был госпитализирован в травматологическое отделение областной детской больницы», — говорится в сообщении.
Полицейские задержали водитель автомобиля. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе произошла массовая авария. Столкнулись пять автомобилей — получили травмы пять человек.