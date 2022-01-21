В Житомирской области водолазы вытащили из реки 35-летнего мертвого рыбака

Мужчину разыскивала полиция и родственники, но нашли его уже мертвым.
Сегодня, 21 января, в Новограде-Волынском Житомирской области водолазы подняли из реки тело разыскиваемого 35-летнего мужчины. Местный житель пропал без вести, когда ушел на рыбалку.
Об этом сообщила пресс-служба Новоград-Волынского районного отдела полиции.
Мертвого мужчину водолазы вытащили из местной реки, куда погибший, по словам родственников, и собирался. Следователи полиции назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину его смерти.
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