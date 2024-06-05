В Житомирской области военнообязанному стало плохо в ТЦК: он скончался в больнице

В городе Звягель Житомирской области военнообязанном стало плохо в ТЦК и СП. Впоследствии мужчина скончался в медицинском заведении.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского областного ТЦК и СП.

"28 мая 2024 года во 2 отдела Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного для прохождения ВЛК. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм", — говорится в сообщении.

Уже 29 мая, рассказали в военкомате, мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя". Ему оказали неотложную медицинскую помощь и скорую. Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоувечье.

Отмечается, что 2 июня мужчина скончался в больнице от полученных во время эпилептического приступа травм.

"Следователи, проводившие экспертизу, отметили: никакого постороннего физического влияния на мужчину не оказывалось", — рассказали в ТЦК.

Как сообщалось, в пригороде Киева парень изрезал вены в ТЦК. Отмечается, что патрульные задержали мужчину до начала комендантского часа, доставили его в ТЦК. Там его избили, забрали вещи и отвезли в Вишневое на ВЛК.

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