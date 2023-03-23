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В Житомирской области возможны отключения света: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Житомирской области возможны отключения света: что известно

Фото: УНИАН

В регионе продолжаются ремонтные работы.

В Украине 23 марта энергосистема продолжает работу без ограничений потребителей. Впрочем, возможны отключения света в Житомирской области из-за ремонтных работ.

Об этом сообщается в заявлении министра энергетики Германа Галущенко.

"В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области", — подчеркнул Галущенко.

По словам министра, за последние сутки возобновлено электроснабжение около четырех тысяч абонентов в Донецкой области и около тысячи абонентов в Харьковской области.

Напомним, глава Госэнергонадзора Руслан Слободян говорит, что Украина успешно завершает тяжелейший в истории энергетики страны осенне-зимний период, в энергосистеме нет дефицита мощности. В частности, благодаря большему генерированию электроэнергии на солнечных электростанциях.

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Дата публикации
Просмотры
724
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