В Житомирской области возможны отключения света: что известно

В регионе продолжаются ремонтные работы.
В Украине 23 марта энергосистема продолжает работу без ограничений потребителей. Впрочем, возможны отключения света в Житомирской области из-за ремонтных работ.
Об этом сообщается в заявлении министра энергетики Германа Галущенко.
"В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области", — подчеркнул Галущенко.
По словам министра, за последние сутки возобновлено электроснабжение около четырех тысяч абонентов в Донецкой области и около тысячи абонентов в Харьковской области.
Напомним, глава Госэнергонадзора Руслан Слободян говорит, что Украина успешно завершает тяжелейший в истории энергетики страны осенне-зимний период, в энергосистеме нет дефицита мощности. В частности, благодаря большему генерированию электроэнергии на солнечных электростанциях.
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