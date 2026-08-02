В Житомирской области всю ночь искали 2,5-летнего мальчика: чем все закончилось

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В Житомирской области правоохранители, спасатели, нацгвардейцы и местные жители всю ночь разыскивали 2,5-летнего мальчика, пропавшего во время отдыха с семьей. К счастью, утром 2 августа ребенка удалось обнаружить живым.

Об этом сообщает полиция Житомирщины.

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Что известно об исчезновении ребенка

Как сообщили в полиции Житомирской области, сообщение об исчезновении малыша поступило 1 августа. Предварительно установлено, что семья отдыхала на берегу реки Ирша в Хорошевской общине. В какой-то момент мальчик исчез из виду взрослых.

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К масштабной поисковой операции привлекли около 240 человек. Ребёнка искали полицейские, спасатели, военнослужащие Национальной гвардии, волонтеры и местные жители. Также работал кинолог со служебной собакой.

По словам заместителя начальника ГУНП в Житомирской области Зейнала Насирова, поиски продолжались непрерывно до самого утра. По собранным показаниям, мальчик мог направиться в лес, поэтому поисковые группы одновременно обследовали побережье, водоем, лесной массив и другие места, где мог находиться ребенок.

Около 08:25 2 августа мальчик был найден в лесном массиве. Его осматривают медики, которые оценивают состояние здоровья ребенка и оказывают необходимую помощь.

Ранее в Одесской области 9-летнего мальчика на надувном круге унесло в море. Из-за сильного ветра и течения вместе с ним в воде оказались еще двое мужчин, которые пытались помочь. Всех троих спасли местные жители на моторной лодке.

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