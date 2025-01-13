На Житомирщине выставили на продажу старинное здание: во сколько оценили достопримечательность

Согласно объявлению, размещенному на сайте по продаже недвижимости, участок имеет 40 соток земли, а также около 14 гектаров озера. Здание предлагают использовать в качестве пансионата или ресторана.

На окраине Житомира, в селе Иванковцы, выставлено на продажу имение Модеста Езерского, известное своим историческим прошлым. Однако, здание находится в критическом состоянии, и, несмотря на это, владельцы оценили его в 62 тысячи долларов (более 2,6 млн гривен).

Об этом сообщил Telegraf.

Согласно объявлению, размещенному на сайте по продаже недвижимости, участок имеет 40 соток земли, а также около 14 гектаров озера. Здание предлагают использовать в качестве пансионата или ресторана. Внутри – шесть больших залов и подвал на три комнаты с окнами. Также рядом расположен еще один дом для любого назначения.

Здание нуждается в капитальном ремонте, о чем указано в описании. Нынешний владелец, как сообщают в Сети, не производил никаких реставрационных работ. Особый интерес вызывает керамическая печь, чудом сохранившаяся, хотя нижняя часть была разобрана местными жителями ради огнеупорного кирпича.

Имение в середине.

Усадьба Езерского — это пример архитектуры княжеских времен. В советские годы здание использовали как школу, однако сейчас оно превратилось в руину. Примечательно, что здание не включено в реестр памятников архитектуры, что делает его уязвимым к уничтожению или незаконным действиям.

Имение в середине.

Недалеко от дворца расположен флигель, который также находится в заброшенном состоянии.

Продажа здания вызвала волну возмущения среди тех, кто занимается сохранением культурного наследия. Архитектурные памятники типа этого имения остаются без внимания со стороны государства, что создает риск потери уникального исторического наследия.

Имение Модеста Изерского.

Несмотря на высокий потенциал для реставрации и превращения в туристический объект, состояние здания и отсутствие должного ухода подвергают сомнению его дальнейшее существование.

Напомним, что в Киеве выставили на продажу усадьбу Котунского, расположенную на улице Якубенковской, 6 (старое название Тропинина, 6). Особняк на Татарке хотят продать за 380 тысяч долларов. Автор объявления утверждает, что здание можно снести и построить на его месте другой объект, например – частную клинику, бутик-гостиницу, частную школу или спортивный клуб.