В Житомирской области выявили три случая ботулизма: отравились домашней тушенкой

В настоящее время состояние пострадавших улучшилось.
В начале января в Житомирской области выявили три случая заболевания ботулизмом. Причинами отравления стала мясная тушенка домашнего изготовления.
Об этом "Суспільному" сообщила специалист по связям с общественностью Госпродпотребслужбы области Галина Зарицкая.
"В Барановском районе (ныне – Новоград-Волынский) заболел мужчина и его взрослая дочь, а на Овруччине Коростенского района ботулизм обнаружили у женщины. Всем была введена сыворотка против ботулизма. Состояние больных улучшилось", — сообщила она.
Галина Зарицкая подчеркнула, что ботулизм — это опасное и во многих случаях смертельное токсико-инфекционное заболевание, возникающее при употреблении зараженных продуктов. Чаще всего бактерию Clostridium botulinum можно обнаружить в консервированных фруктах, овощах, грибах, соленой и копченой рыбе домашнего приготовления, ветчине.
Напомним, в больнице Днепра скончалась 8-летняя девочка, отравившаяся консервированными грибами. Девочка гостила у бабушки, которая и насобирала и приготовила грибы.
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