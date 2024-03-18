В Житомирской области задержали предательницу, которая помогала оккупантам отслеживать системы ПВО

Служба безопасности Украины задержала рецидивистку, пытавшуюся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки. Подозреваемой оказалась местная жительница, находившаяся в розыске за мошенничество и кражи.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители задержали женщину, помогавшую российским оккупантам. Ею оказалась местная жительница, разведывавшая боевые позиции украинского ПВО на Авдеевском направлении. Она уже находилась в розыске за мошенничество и кражи, а во избежание наказания летом 2023 года бежала в Житомирскую область.

"Скрываясь в съемном доме, она активно общалась в чатах российских Телеграмм-каналов, где пыталась найти заработок. Таким образом, злоумышленница попала в поле зрения российской спецслужбы. Впоследствии ее дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности. По его указанию агентша возобновила свое общение с бывшими односельчанами в Донецкой области, чтобы "втемную" получать от них "нужную" информацию. Предательница под видом бытовых разговоров по телефону пыталась узнать факты работы украинского ПВО во время воздушных атак рашистов. В случае подтверждения, она дальше расспрашивала относительно ориентировочного базирования огневых позиций зенитно-ракетных комплексов ВСУ", — рассказали в СБУ.

В то же время разведывательная информация требовалась оккупантам для обхода украинской противовоздушной обороны на восточном фронте. Однако СБУ заблаговременно разоблачили российскую агентку и поэтапно задокументировали ее преступные действия и провели меры по обеспечению ПВО.

“На финальном этапе спецоперации фигурантка была задержана во временном доме. В ходе обыска у нее обнаружен мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности. Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей угрожает пожизненное заключение”, — добавили в СБУ.

Напомним, что СБУ задержала семью предателей, которые по заказу ФСБ готовили ракетные удары по Украине и хоронили остатки погибших россиян под Киевом.

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