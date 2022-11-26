В Житомирской области задержали нелегалов из Пакистана и Бангладеш (фото, видео)

Пограничники задержали в Житомирской области мигрантов из Пакистана и Бангладеш, которым помогали белорусские пограничники.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"К таким провокациям пограничники Украины совместно с другими правоохранительными органами готовились еще с прошлого года, хотя больше всего страдают от этого страны ЕС. Неоднократно отмечалось, что сопредельная страна может в любой момент направить потоки мигрантов в направлении Украины. Примечательно, что мигрантам активно в незаконным путешествиям способствуют белорусские пограничники и правоохранители", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время выполнения задач военнослужащие Государственной пограничной службы заметили дорожку следов, ведущую с территории Беларуси и сразу обнаружили и остановили шестерых иностранцев. Как выяснилось, они граждане Пакистана и Бангладеш.

Задержанные мужчины рассказали, что по территории Беларуси их до границы с Украиной на автомобиле довезли лица в военной форме, они предполагают, что это были представители пограничной службы Беларуси. Далее мигрантам указали, в каком направлении они должны направляться.

"Наряду с этим, также находясь в Беларуси, они контактировали с представителями правоохранительных органов, которые организовывали их незаконный маршрут и приказали им после незаконного пересечения государственной границы позвонить по телефону и сообщить о своем местонахождении. Это подтверждается и переписками в мессенджерах в телефонах иностранцев. По словам путешественников, до этого они безуспешно пытались попасть в Польшу, тоже при содействии белорусских правоохранителей", — рассказали детали украинские пограничники.

В настоящее время с задержанными нелегалами проводятся соответствующие мероприятия по проверке и устанавливаются все обстоятельства попытки незаконного пересечения границы и кто способствовал им в таком "путешествии".

Беларусь и кризис мигрантов в ЕС в 2021 году

Осенью 2021 года резко вырос поток мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в ЕС через Беларусь.

Польша после штурма границы мигрантов из Беларуси в октябре достроила 187-километровую стену на границе с РБ.

Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогала мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции за жестокое подавление протестов после президентских выборов 2020 года.

Сам Лукашенко обвинил в кризисе с мигрантами Польшу.

Недавно Беларусь заявила об обнаружении у польского пункта пропуска тела иностранца. Польская сторона знает об инциденте и напоминает о регулярных провокациях со стороны РБ.

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