В Житомирской области задержали предателя, который "сливал" россиянам места размещения ВСУ

Враги пообещали мужчине денежное вознаграждение.
В Житомирской области нацгвардейцы задержали предателя, который "сливал" врагу местоположение и позиции украинских военных.
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Фейсбуке.
"В ходе отработки одного из районов Житомирщины нацгвардейцы задержали ранее судимого гражданина, изучавшего местонахождение и позиции наших военных", — говорится в сообщении.
После задержания предатель рассказал, что договорился с представителями страны агрессора, которые хотели, чтобы мужчина предоставлял им информацию о расположении боевых позиций и блокпостов украинских защитников, за что оккупанты обещали предателю денежное вознаграждение.
Военнослужащие передали задержанного сотрудникам полиции для последующего выяснения обстоятельств.
Напомним, патрульная полиция задержала корректировщика огня, снимавшего момент полета ракеты и попадание ее в цель по объектам критической инфраструктуры Львова.
Читайте также:
- Капитанами двух из четырех подбитых кораблей в Бердянске оказались бывшие украинские военные предатели
- В Киеве задержан предатель, который передавал врагу данные по стратегическим и оборонным объектам в регионе
- В Запорожской области разоблачили украинца, который предоставлял России данные о расположении ВСУ (фото)