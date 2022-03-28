В Житомирской области задержали предателя, который "сливал" россиянам места размещения ВСУ

В Житомирской области задержали предателя, который "сливал" россиянам места размещения ВСУ

Враги пообещали мужчине денежное вознаграждение.

В Житомирской области нацгвардейцы задержали предателя, который "сливал" врагу местоположение и позиции украинских военных.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Фейсбуке.

"В ходе отработки одного из районов Житомирщины нацгвардейцы задержали ранее судимого гражданина, изучавшего местонахождение и позиции наших военных", — говорится в сообщении.

После задержания предатель рассказал, что договорился с представителями страны агрессора, которые хотели, чтобы мужчина предоставлял им информацию о расположении боевых позиций и блокпостов украинских защитников, за что оккупанты обещали предателю денежное вознаграждение.

Военнослужащие передали задержанного сотрудникам полиции для последующего выяснения обстоятельств.

Напомним, патрульная полиция задержала корректировщика огня, снимавшего момент полета ракеты и попадание ее в цель по объектам критической инфраструктуры Львова.

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