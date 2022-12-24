В Житомирской области запретили салюты, фейерверки и петарды

В Житомирской области запретили использовать всю пиротехнику: салюты, фейерверки и петарды.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской ОВА.

Отмечается, что решение принял Совет обороны в Жобласти. Запрет начал действовать с пятницы, 23 декабря.

Также на территории области продолжает действовать запрет на продажу алкоголя людям в военной форме, а также ограничения на передвижение во время комендантского часа – с 24:00 до 5:00.

"Установленные правила обязательны к исполнению. Контроль за их соблюдением осуществляют полиция и военная служба правопорядка", подчеркивают в сообщении.

К слову, 19 декабря Комитет Верховной рады поддержал законопроект о запрете фейерверков, который должны быть рассмотрены во втором чтении.

Напомним, на территории Киевской области также запретили реализацию и использование пиротехнических средств во время действия военного положения. Под запрет попадают: фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.д.

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