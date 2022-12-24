Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Житомирской области запретили салюты, фейерверки и петарды

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
81
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Житомирской области запретили салюты, фейерверки и петарды

Фото: pixabay.com

Пиротехника запрещена от 23 декабря.

В Житомирской области запретили использовать всю пиротехнику: салюты, фейерверки и петарды.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской ОВА.

Отмечается, что решение принял Совет обороны в Жобласти. Запрет начал действовать с пятницы, 23 декабря.

Также на территории области продолжает действовать запрет на продажу алкоголя людям в военной форме, а также ограничения на передвижение во время комендантского часа – с 24:00 до 5:00.

"Установленные правила обязательны к исполнению. Контроль за их соблюдением осуществляют полиция и военная служба правопорядка", подчеркивают в сообщении.

К слову, 19 декабря Комитет Верховной рады поддержал законопроект о запрете фейерверков, который должны быть рассмотрены во втором чтении.

Напомним, на территории Киевской области также запретили реализацию и использование пиротехнических средств во время действия военного положения. Под запрет попадают: фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.д.

Читайте также:

Елки, несмотря на войну: реакция украинцев на праздничные огни после скандалов в соцсетях

Елки, несмотря на войну: реакция украинцев на праздничные огни после скандалов в соцсетях
 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
81
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация