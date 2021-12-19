В Житомирской области застолье супругов закончились ножевым ранением

Женщина ударила ножом мужчину.

В Овруче Житомирской области застолье супруги начались ссорой, а затем закончились ножевым ранением.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции области.

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По информации правоохранителей, конфликт возник между мужчиной и женщиной 17 декабря. Они вместе распивали спиртные напитки, а затем между ними возник конфликт. Ссора перешла к физической расправе: 40-летняя женщина нанесла 44-летнему мужчине несколько ранений.

Письмо содеянного женщина вызвала медиков. Муж находится в больнице. Его прооперировали. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Между тем, правоохранители выясняют все причины конфликта. Женщине грозит наказание: от внушительного штрафа до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Черкассах, вблизи торгово-развлекательного центра, ножом ранили подростка. Нападавшего задержали. Пострадавшего бригада медиков госпитализировала в Черкасскую областную детскую больницу. Ему была проведена операция. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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