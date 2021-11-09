В Житомирской области женщина, дочь которой сбил поезд, выиграла иск против "Укрзалізниці"

УЗ должен возместить матери погибшей женщины моральный вред.

В Житомирской области Бердичевский межрайонный суд принял решение, что "Укрзалізниця" должна возместить моральный ущерб женщине, дочь которой сбил поезд. Компания должна оплатить почти 90 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В прошлом году 28-летняя жительница Бердичева попала под электропоезд и погибла. Ее мать подала иск в суд на акционерное общество о возмещении морального вреда, причиненного трагической гибелью дочери, руководствуясь нормами гражданского законодательства, в соответствии с которыми владелец источника повышенной опасности (а влечение – один из таких) должен возместить причиненный этим источником ущерб, независимо от наличия своего вины.

В прошлом году женщина уже подавала иск, и суд удовлетворил его частично.

Судебное следствие установило, что молодая женщина грубо отвергла правила поведения на железной дороге, что привело к ее гибели. Поэтому размер заявленного морального вреда был уменьшен со 150 000 до 50 000 грн., с чем согласился и суд апелляционной инстанции.

В своем втором иске бердичевлянка просила взыскать с "Укрзалізниці" 88 тыс. грн расходов, понесенных ею для постройки надгробного памятника на могиле дочери.

"Как и в прошлый раз ответчик был против удовлетворения исковых требований. На этот раз мотивировал тем, что сумма затрат на изготовление памятников определяется по их фактической стоимости и не должна превышать предельную стоимость стандартных памятников и ограждений, которая для Житомирщины установлена в размере 2 200 грн. Также представитель "Укрзалізниці" указывал на фиктивность предоставленных истцом товарного чека и накладной", — говорится в сообщении суда.

Суд изучил материалы и доказательства, которые подтверждали стоимость расходов на строительство памятника и не увидел оснований сомневаться в их правдивости. Кроме того, действующее законодательство не содержит ограничений по пределам возмещения расходов на захоронение, а они должны быть компенсированы лицом, нанесшим вред смертью потерпевшего. В этом случае вина последнего не учитывается.

"Поскольку смерть произошла в результате действия источника повышенной опасности, владельцем которого является ответчик, и затраты на установку надгробного памятника взяла на себя ее мать, такие расходы приходятся товарным чеком, суд взимает 88 000 гривен понесенных расходов", — говорится в решении суда.

Напомним, что в поселке Песочин Харьковской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку.

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