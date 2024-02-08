В Житомирской области женщина придумала групповое изнасилование: суд ее наказал

В Житомирской области к испытательному сроку приговорили женщину, которая заявила в полицию о групповом изнасиловании. В ходе следствия она признала, что придумала это.

Об этом говорится в приговоре Черняховского районного суда Житомирской области.

По данным суда, в январе 2019 года женщина обратилась в полицию и сообщила о том, что ее изнасиловали двое мужчин. Она сообщила, что знакомые связали ее, занесли в дом и по очереди изнасиловали.

Уже в августе 2019 года в зале женщина заявила, что один из мужчин ее не насиловал, а секс был при взаимном согласии, поскольку они тогда были в отношениях.

Тогда женщине объявили подозрение из-за ложного сообщения органа досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, объединенного с обвинением лица в особо тяжком преступлении.

30 января 2024 года подсудимая заключила соглашение со следствием, в котором признала свою вину. Женщину суд признал виновной по ч. 2 ст. 383 УК Украины и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Житомире к 2 годам и 3 месяцам наказали мужчину, показывавшего продавцам свой половой орган, разгромил магазин и отдел полиции.

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