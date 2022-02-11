В Житомирской области женщина устроила шоппинг с чужой банковской картой

Мужчина забыл карту в банкомате.

В Бердичеве женщина воспользовалась чужой картой, забытой в банкомате, а затем рассчиталась ею за товары в магазинах. Она потратила более 2 тысяч гривен с чужого банковского счета.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

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В полицию позвонил 45-летний житель пгт Черняхова с заявлением о краже денег с его банковского счета. Мужчина обнаружил, что исчезла его банковская карта и с ее помощью были произведены расчеты в нескольких торговых заведениях.

Как выяснилось, в тот день заявитель снимал деньги в одном из банкоматов, где и забыл свою карточку.

Полицейские установили, что банковскую карту заявителя присвоила 58-летняя местная жительница. Женщину разыскали, она признала свою вину. В настоящее время идет досудебное расследование.

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Напомним, в Одессе 24-летняя девушка создала профиль под видом магазина по продаже одежды и предлагала клиентам товар, которого у него не было.

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