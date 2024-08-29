В Житомирской области женщина возле церкви агитировала за Путина и Россию: как это закончилось

В Житомирской области к 2 годам пробационного надзора приговорили пенсионерку, которая возле территории церкви прославляла Путина и Россию.

Об этом говорится в приговоре Брусиловского районного суда Житомирской области.

По данным суда, инцидент произошел вблизи Свято-Николаевского храма ВЦУ. Там местная жительница в разговоре с односельчанами начала агитацию за Путина и Россию. Женщина отрицала оккупацию Украины и военные преступления российских оккупантов. Подсудимая доказывала односельчанам, что в том, что россияне убивают украинцев "винная Украина и Верховная Рада". Она заявляла, что дети в Украине погибают от "рук украинских захватчиков", а "Россия мощная и сильная и обладает огромным военным потенциалом".

На суде женщина вину признала и заявила, что "стоит на учете у врача психиатра, где периодически проходит лечение. Искренне раскаивается в содеянном и просит строго не наказывать".

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины и присудил 2 года пробационного надзора.

Также к ней будут применены "принудительные меры медицинского характера в виде предоставления амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке по месту ее жительства".

Приговор суда

Напомним, священник УПЦ МП и сотрудник Укрзализныци готовили удары по эшелонам ВСУ.

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