В Житомирской области злоумышленник закопал в землю украденный мотоцикл

Правоохранителей озадачил "оригинальный" тайник.
В Олевске Житомирской области 41-летний местный житель украл мотоцикл и закопал его в собственном дворе.
Об этом сообщает полиция региона.
К правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что его мотоцикл "Lonkin 250", который стоял во дворе владельца, исчез.
Полицейские заподозрили в совершении преступления местного жителя, который ранее уже был осужден за имущественные преступления — и оказались правы. Злоумышленник придумал необычный способ скрыть транспортное средство. Он закопал мотоцикл.
"Честно говоря, мы впервые столкнулись с таким странным и трудоемким способом сокрытия похищенного. Предварительно, яму глубиной около 2 м человек выкопал в ту же ночь. А вот почему принял такое решение, ответа получить не удалось", — рассказал начальник отделения полиции Игорь Григоришин.
Злоумышленнику грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Напомним, что в Житомирской области мужчина убил отца, угнал авто и намеренно устроил ДТП с двумя дочерьми.