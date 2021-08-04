В Житомирской области злоумышленник закопал в землю украденный мотоцикл

В Житомирской области злоумышленник закопал в землю украденный мотоцикл

Правоохранителей озадачил "оригинальный" тайник.

В Олевске Житомирской области 41-летний местный житель украл мотоцикл и закопал его в собственном дворе.

Об этом сообщает полиция региона.

К правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что его мотоцикл "Lonkin 250", который стоял во дворе владельца, исчез.

Полицейские заподозрили в совершении преступления местного жителя, который ранее уже был осужден за имущественные преступления — и оказались правы. Злоумышленник придумал необычный способ скрыть транспортное средство. Он закопал мотоцикл.

"Честно говоря, мы впервые столкнулись с таким странным и трудоемким способом сокрытия похищенного. Предварительно, яму глубиной около 2 м человек выкопал в ту же ночь. А вот почему принял такое решение, ответа получить не удалось", — рассказал начальник отделения полиции Игорь Григоришин.

Злоумышленнику грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, что в Житомирской области мужчина убил отца, угнал авто и намеренно устроил ДТП с двумя дочерьми.

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