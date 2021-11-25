В Жмеринке вооруженная ножом женщина пыталась ограбить кассу магазина: фото

Перед ограблением магазина женщина на рынке вырвала из рук незнакомки 200 гривен и украла с прилавка нож.

В среду, 24 ноября, в Жмеринке Винницкой области женщина пыталась ограбить кассу магазина, угрожая продавщице ножом. Злоумышленницу задержали правоохранители с поличным.

Как рассказали в пресс-службе полиции Винницкой области, сообщение о преступлении поступило правоохранителям около 11:30 от работницы магазина, которая в момент нападения вышла из подсобного помещения.

Вооруженную женщину экипаж патрульной полиции задержал с поличным. Злоумышленницей оказалась 25-летняя жительница Киевской области. В ходе проверки выяснилось, что она находится в розыске из-за кражи на территории Киевской области. Нож у женщины правоохранители изъяли.

ГУ Нацполиции в Винницкой области

"Предварительно установлено, что задержанная совершила еще ряд преступлений на территории Жмеринки. На рынке, расположенном недалеко от железнодорожного вокзала, злоумышленница вырвала из рук женщины 200 гривен и похитила с прилавка нож, с которым совершила разбойное нападение на продавщицу магазина бытовой химии", — говорится в сообщении.

ГУ Нацполиции в Винницкой области

Задержанной объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК (разбой). За совершенное ей грозит до семи лет лишения свободы. Правонарушительницу отправили в изолятор временного содержания, сейчас решается вопрос об объявлении ей подозрения.

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