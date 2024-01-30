В Змиеве на Харьковщине ночью произошли взрывы: что известно об атаке дронов

Поздним вечером 29 января мощные взрывы произошли в Змееве Харьковской области. Город во время воздушной тревоги атаковали российские беспилотники.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 23:25 оккупанты применили минимум 6 БпЛА Shahed в г. Змеев Чугуевского района", — говорится в сообщении.

Ранения получили двое мужчин, которым 52 и 61 год. Один из пострадавших получил медицинскую помощь на месте. Другого травмированного госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

В результате вражеской атаки повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома.

Синегубов также сообщил, что в течение суток артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины. В частности, оккупанты ударили КАБами по поселку Большой Бурлук, а авиаудары зафиксировали в Хатном, Петропавловке, Песчаном, Берестовом.

Напомним, в Харьковской области тревога продолжалась с 22:42 29 января до 00:53 30 января. Ночью агрессорка Россия ударила по Украине дронами. Было уничтожено 15 ударных БПЛА из 35, выпустивших враг.

Вечером Воздушные силы предупреждали о беспилотниках "Shahed", вошедших в воздушное пространство Украины.

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