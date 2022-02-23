В знак солидарности: Бранденбургские ворота в Берлине подсветят цветами флага Украины

В знак солидарности: Бранденбургские ворота в Берлине подсветят цветами флага Украины

Эту инициативу поддержали Париж и Лондон.

В Берлине в знак солидарности вечером 23 февраля Бранденбургские ворота подсветят цветами флага Украины.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Бургомистер Берлина Франциска Гиффай отметила, что город стоит бок о бок с Украиной.

"Мы подсвечиваем Бранденбургские ворота, чтобы направить мощный и четкий сигнал о поддержке свободной и суверенной Украины. Мы солидарны с украинцами, многие берлинцы имеют украинские корни. Все мы хотим остановить эскалацию и добиться мирного разрешения конфликта", — сказала она.

Эту инициативу поддержали также города-побратимы немецкой столицы, в частности Париж и Лондон, где тоже подсветят известные объекты.

Напомним, что немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды Stiftung Klima und Umweltschutz MV отказался от поддержки российского газопровода "Северный поток-2". Фонд был создан, чтобы помочь проекту обойти санкции США.

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