В знак солидарности: Бранденбургские ворота в Берлине подсветят цветами флага Украины

Эту инициативу поддержали Париж и Лондон.
В Берлине в знак солидарности вечером 23 февраля Бранденбургские ворота подсветят цветами флага Украины.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Бургомистер Берлина Франциска Гиффай отметила, что город стоит бок о бок с Украиной.
"Мы подсвечиваем Бранденбургские ворота, чтобы направить мощный и четкий сигнал о поддержке свободной и суверенной Украины. Мы солидарны с украинцами, многие берлинцы имеют украинские корни. Все мы хотим остановить эскалацию и добиться мирного разрешения конфликта", — сказала она.
Эту инициативу поддержали также города-побратимы немецкой столицы, в частности Париж и Лондон, где тоже подсветят известные объекты.
Напомним, что немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды Stiftung Klima und Umweltschutz MV отказался от поддержки российского газопровода "Северный поток-2". Фонд был создан, чтобы помочь проекту обойти санкции США.
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