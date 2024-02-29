В "золотом" наряде: что придумали уклонисты, чтобы скрыться от тепловизора (фото)

Спойлер: у них ничего не вышло.

В Одесской области нарушители пытались перейти через границу, обмотавшись изотермическими одеялами, чтобы их не заметил тепловизор.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Однако их уловки не сработали, пограничники остановили мужчин. По словам задержанных, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры. За путешествие каждый заплатил от $3000 до $8000.

Фото: ГНСУ

На всех четырех составлены админпротоколы.

Напомним, украинские пограничники разоблачили 17-летнего юношу, открывшего "бизнес" на переправке военнообязанных мужчин через границу.

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