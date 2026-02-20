- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 2 мин
В зоне отчуждения зафиксировали редкую краснокнижную птицу: как она выглядит (фото)
В зоне отчуждения заметили орябка лесного — одну из редких лесных птиц Евразии. Вид находится под охраной и является малозаметным в природе.
В Чернобыльском заповеднике заметили орябка лесного — малозаметную и редкую птицу из семейства тетеревиных, которая находится под охраной и внесена в Красную книгу Украины.
Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
Птица обычно выбирает смешанные и хвойно-широколиственные леса, особенно березовые, еловые и ольховые участки с густым подлеском и влажными почвами. Ее естественная диета состоит из ягод, семян, почек и молодых растений, а в теплое время года орябок дополняет рацион насекомыми и другой животной пищей. Птенцы же в первые недели жизни питаются преимущественно беспозвоночными.
Особенностью орябка является его способность искусно маскироваться: пестрое оперение позволяет ему буквально исчезать на фоне лесной подстилки. Зимой птица может пережидать морозы, зарывшись в снег. Наличие орябка является признаком здоровой экосистемы.
Что известно об орябке
Орябок (Tetrastes bonasia) — небольшая птица, размерами лишь немного больше голубя. Длина его тела составляет 35-37 сантиметров, а вес колеблется от 330 до 580 граммов. Это оседлый вид, который редко летает, предпочитая передвижение по земле. В случае опасности взлетает с характерным шумом и преодолевает короткие расстояния.
В отличие от глухарей и тетеревов, орябки образуют постоянные пары и не собираются на массовые токовки. Гнезда обустраивают на земле, под прикрытием кустов или поваленных деревьев. В кладке обычно 6-8 яиц, которые самка высиживает около трех недель. Птенцы быстро развиваются и уже через несколько недель могут летать и ночевать на деревьях.
Вид занесен в Красную книгу Украины (1994, 2009, 2021 годы издания) и охраняется в соответствии с Бернской конвенцией.
Напомним, Чернобыльском заповедникеожидают пополнения. Экологи наблюдали беременных олениц и ожидают, что малыши появятся в мае-июне.