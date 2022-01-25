В зоне риска четыре области: где в Украине в ближайшие дни могут ввести "красную" зону

В зоне риска четыре области: где в Украине в ближайшие дни могут ввести "красную" зону

Ровенская и Львовская области уже показали индикаторы вхождения в "красный" уровень.

"Красная" зона карантина из-за вспышки коронавируса по состоянию на 25 января введена в Ивано-Франковской области, а через два дня к списку присоединится Ровенская область. Следующими кандидатами на "покраснение" являются Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Винницкая области.

Об этом сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге 25 января.

По его данным, вспышка коронавируса сосредоточена в западных регионах, но уже есть признаки и на востоке Украины, а в зоне наибольшего риска — Сумская область.

"Два региона – Ровенская и Львовская области – уже показали индикаторы вхождения в "красный" уровень. Мы ожидаем в ближайшие дни заседания Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС именно по этим областям. В зоне риска остаются Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Винницкая области", – сказал Ганиченко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко дал прогноз, когда будет пик новой волны COVID-19.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.