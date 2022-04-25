"Вагнеровцы" двинулись на позиции ВСУ в Луганской области и изрядно отхватили от украинских защитников

"Вагнеровцы" двинулись на позиции ВСУ в Луганской области и изрядно отхватили от украинских защитников

Наемники ЧВК "Вагнер" пытались атаковать позиции ВСУ в Луганской области и понесли потери.

Атака была неудачной, "вагнеровцам" досталось на орехи от украинских защитников и они сбежали.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"24 апреля на территории Луганской области при попытке занять позицию ВСУ подразделение частной военной компании "Лига" (в прошлом "Вагнер") понесло потери: убиты 6 человек, более 13 ранены", — написал журналист.

Он добавил, что солдаты частной военной компании не особенно активно участвуют в боевых действиях, предпочитая находиться подальше от передовой и совершать единичные вылазки на фронт.

После этого инцидента "ЧВКшники" вообще не планируют предпринимать каких-либо действий, ведь зарплата им начисляется независимо от их достижений в "специальной военной операции".

Напомним, что в Херсонской области взвод оккупантов, расстреливавших позиции защитников Украины, отправился в ад.

Оккупанты подтащили к границе "Искандеры" и возводят понтонные переправы. По имеющимся данным, пусковые установки развернули в 60 км от государственной границы Украины.

Также мы сообщали, что днем 23 апреля российские войска нанесли по Одессе удар крылатыми ракетами. Они попали в многоэтажку в Киевском районе, в результате чего загорелись квартиры на 4 и 5 этажах.

Сначала сообщалось о гибели пяти человек, из которых 1 трехмесячный ребенок, пострадали 18 человек.